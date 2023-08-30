Мишустин выразил соболезнования родным и близким Глеба Панфилова в связи с его смертью

По словам премьер-министра, Панфилов был гениальным режиссером и смелым новатором

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Глеба Панфилова, который умер в возрасте 89 лет 26 августа. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Не стало Глеба Анатольевича Панфилова - гениального режиссера, смелого новатора. Его фильмы и спектакли стали новым словом в искусстве. <...> Прошу передать мои глубокие соболезнования, слова сочувствия коллегам, родным и близким Глеба Анатольевича", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр отметил безграничный талант режиссера, его невероятную энергию и уникальный творческий почерк.

"Вместе с непревзойденной Инной Чуриковой, ставшей главной героиней его произведений, его музой, были созданы настоящие шедевры. "Начало", "Васса", "Мать", "Аквитанская львица", "Аудиенция" - особый философский взгляд, тонкий психологизм, пронзительный рассказ о жизни, счастье, любви, надежде, месте человека в истории", - отмечается в тексте телеграммы. Мишустин также добавил, что в каждой работе режиссер обращался к зрителям, заставлял думать, чувствовать, сопереживать и им дарил яркие эмоции.

Премьер назвал Панфилова настоящим мастером, который останется в сердцах и памяти миллионов поклонников, своих произведениях, фильмах, спектаклях.

О режиссере

Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Режиссер ставил спектакли в "Ленкоме Марка Захарова" и Театре Наций. Также с 1977 года работал на "Мосфильме", где снял многие свои фильмы.