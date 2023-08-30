30 августа, 09:45

В МВД заявили о готовности к обеспечению порядка в День знаний

Ведомство провело все необходимые для этого мероприятия, отметил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД Станислав Колесник

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД России готовы к обеспечению общественного порядка в День знаний, а также во время учебного процесса. Проведены все необходимые для этого мероприятия, сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Станислав Колесник.

"Все необходимые подготовительные мероприятия проведены. Я думаю, что мы готовы к обеспечению общественного порядка в День знаний и во время учебного процесса в том числе", - сказал он на пресс-конференции, посвященной безопасности образовательных учреждений в преддверии нового учебного года".

Колесник отметил, что в текущем году в обеспечении общественного порядка будут задействованы более 130 тыс. сотрудников полиции, а также бойцы Росгвардии, общественные формирования правоохранительной направленности - дружины, казачьи формирования.

Представитель МВД также рассказал, что автотранспорт 1 сентября будет работать в обычном режиме, никаких ограничений в этой части не будет вводиться. При этом сотрудники полиции будут выставлены в каждую школу для поддержания порядка. 

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