Патрушев призвал быстрее оснащать судо- и авиастроительные инженерные классы в школах

Секретарь Совета безопасности России сообщил, что локальное финансирование со стороны регионов и индустриальных партнеров иногда не позволяет полно и качественно технически оснастить инженерные классы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал быстрее проводить оснащение судостроительных и авиастроительных инженерных классов в школах.

"Медленно идет работа по выполнению решения главы государства о техническом оснащении судостроительных и авиастроительных инженерных классов, сеть которых должна обеспечить высокомотивированными абитуриентами инженерные специальности вузов", - сказал он на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны.

Так, пояснил Патрушев, локальное финансирование со стороны регионов и индустриальных партнеров иногда не позволяет полно и качественно технически оснастить инженерные классы. "Зачастую доклады региональных органов управления образованием по данному вопросу не отражают реального положения дел", - указал он.

Секретарь Совбеза обратил на это особое внимание в контексте того, что создание инженерных классов - одна из мер по повышению привлекательности таких специальностей и, фактически, увеличению числа поступающих в технические вузы.