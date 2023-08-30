МВД нацелено на проверки сообщений о появлении подозрительных людей у школ

В ведомстве сообщили, что территориальные органы нацелены на безотлагательное реагирование на такие сообщения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. МВД России призвало звонить на номера "02" и "112" при выявлении подозрительных людей вблизи школ и учебных учреждений, сотрудники полиции готовы к незамедлительному реагированию на такие вызовы. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Станислав Колесник.

"При выявлении подозрительных людей нужно позвонить на телефоны "02" и "112" в дежурную часть органов внутренних дел, она приедет и разберется. Здесь вариаций нет никаких, вещи такие надо проверять, <...> реагирование должно быть однозначным", - сказал он на пресс-конференции на тему: "Безопасность образовательных учреждений в преддверии нового учебного года".

Колесник подчеркнул, что территориальные органы нацелены на безотлагательное реагирование на такие сообщения и максимально детальную проверку такой информации.