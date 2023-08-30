Фермеры пикетируют Минсельхоз Молдавии, требуя упростить доступ к субсидиям

В демонстрации принимают участие несколько сотен человек

КИШИНЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Фермеры пикетируют Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии, требуя упростить доступ к субсидиям. Как передает корреспондент ТАСС, в организованной ассоциацией "Фермерская сила" демонстрации принимают участие несколько сотен человек.

"Мы требуем отмены нововведений, которые серьезно усложняют процесс сбора документов. Земля у нас очень раздроблена и собрать документы на каждого из нескольких тысяч пайщиков не все смогут. Многим потребуется отвлечься от сезонной работы для такого трудоемкого процесса, другие даже не хотят начинать, так как не уверены, что смогут довести дело до конца", - объяснил журналистам исполнительный директор ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь.

Этим летом пострадавшие от падения цен на сельхозпродукцию фермеры на тракторах сначала заблокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента. Они потребовали от властей ввести мораторий на взыскание долгов, а также создать специальные транспортные коридоры для экспорта молдавской сельхозпродукции, которую, по их словам, выдавливают крупные поставки зерна с Украины. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Со своей стороны фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.