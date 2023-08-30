МГУ принял в этом году 115 абитуриентов - участников СВО и их детей

Еще около 100 таких студентов переведены из других вузов, сообщил ректор Виктор Садовничий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. МГУ им. М. В. Ломоносова принял 115 абитуриентов - участников специальной военной операции и их детей в этом году, еще около 100 таких студентов переведены из других вузов, сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

"В этом году мы приняли 115 [абитуриентов] - это дети тех, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто участвовал сам. Еще сотню, а то и несколько, мы переводим из других вузов, если они просятся, из вузов новых территорий или других вузов, мы их тоже переводим, несмотря на отсутствие мест", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке вуза к новому учебному году.