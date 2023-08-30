Число ежедневных поездок на речных электросудах в Москве превысило 2,5 тыс.

Наибольшее количество поездок зафиксировали 4 августа - почти 2,7 тыс.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число поездок на речных электрических трамвайчиках по Москве-реке в сутки превысило 2,5 тыс. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ежедневно на электросудах совершается более 2,5 тыс. поездок. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что с запуска первого регулярного маршрута за день поездки совершают тысячи пассажиров. Самое большое количество поездок зафиксировано 4 августа - почти 2,7 тыс.", - говорится в сообщении.

По словам заммэра, которые приводит дептранс, с каждой неделей количество пассажиров растет примерно на 4%, в среднем более 550 человек. "По мере готовности инфраструктуры мы продлим трассу первого маршрута до парка "Фили", а также запустим второй регулярный маршрут "ЗИЛ - Печатники", - добавил он.

Первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы", была запущена 20 июня. Протяженность круглогодичного маршрута составила более 6,5 км. В запуске речного электротранспорта приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра столицы, всего в городе будет действовать пять маршрутов речных электросудов.