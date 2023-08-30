Представитель Общественной палаты будет участвовать в заседаниях ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила важность взаимодействия с Общественной палатой

МОСКВА. 30 августа. /ТАСС/. Представитель Общественной палаты (ОП) России теперь сможет участвовать во всех официальных заседаниях Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Такое решение было единогласно принято на заседании Центризбиркома.

Как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, комиссия и ОП РФ давно контактируют, отношения носят глубокий и выверенный характер, уже невозможно представить себе выборы без участия Общественной палаты. "Эти отношения, на мой взгляд, нужно не только хранить, но и развивать. И сегодня Центральная избирательная комиссия вносит в свой регламент изменение, которое позволяет нам принять на нашей площадке на всех заседаниях официальных Центральной избирательной комиссии представителя Общественной палаты", - сказал Булаев.

По его словам, ОП РФ для участия в заседаниях предложила кандидатуру сопредседателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева. "Это изменение позволит нам еще более конструктивно, эффективно и глубоко наши отношения развивать", - добавил Булаев.

Он предложил коллегам в субъектах РФ внимательно посмотреть на принятое Центризбиркомом постановление и при необходимости решить вопрос о принятии аналогичных документов в регионах.

Глава ЦИК Элла Памфилова со своей стороны отметила важность взаимодействия с Общественной палатой, совместно с которой было "много сделано для обеспечения прозрачности, обеспечения полноценного гражданского контроля за ходом выборов".