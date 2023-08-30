Прокуратура вынесла 16 предостережений о завышении цен в Запорожской области

Представитель региональной прокуратуры сообщил, что благодаря вмешательству надзорного ведомства факты превышения цен были пресечены

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Прокуратура Запорожской области в 2023 году вынесла 16 предостережений торговым компаниям о недопустимости превышения предельно допустимых розничных цен на социально значимые товары, установленных властями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В нескольких магазинах города Мелитополя и Бердянского района органами прокуратуры области совместно с министерством по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области выявлено завышение цен на мясо, молочные продукты, овощи различных наименований. По результатам проведенных проверок в 2023 году органами прокуратуры области 16 лиц предостережены о недопустимости завышения цен на продукты питания и товары первой необходимости", - сказал представитель прокуратуры. Он отметил, что благодаря вмешательству надзорного ведомства факты превышения цен были пресечены.

В министерстве по тарифам сообщили, что занимают ценовым мониторингом с августа 2022 года, когда были ограничены цены на некоторые товары. "Подчеркну, мы не проводим проверки торговых предприятий и не ограничиваемся одним Мелитополем, охватываем всю область. С марта 2023 года выявленные нарушения мы передаем в контролирующие органы для принятия соответствующих решений. На нашу работу органы прокуратуры реагируют, есть предприниматели, против которых были приняты меры, предусмотренные законодательством, поскольку Запорожская область уже неотъемлемая часть РФ", - рассказал ТАСС министр по тарифам и ценовому регулированию области Андрей Кочетов.

Летом 2022 года власти Запорожской области установили максимально допустимые цены на 44 вида социально значимых продовольственных товаров и 28 видов непродовольственных товаров и услуг. В частности, был установлен верхний предел цены на большинство распространенных продуктов питания.