Как отметил ректор университета Виктор Садовничий, "этот супервычислитель, может быть, будет вторым-третьим в мире по мощности"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. МГУ откроет 1 сентября новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс, сказал журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

"1 сентября мы официально открываем новый, созданный нами, супервычислитель Московского университета. Это 400 <...> петафлопс. Этот супервычислитель, может быть, будет вторым-третьим в мире по мощности", - сказал Садовничий.

Он отметил, что событие вернет России и МГУ лидерство в этой сфере. В день открытия в вузе намерены обсудить первые задачи, которые будут решаться с помощью системы. Они будут в основном связаны с развитием технологий искусственного интеллекта, уточнил ректор МГУ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, суперкомпьютер будет задействован не только в исследованиях в области искусственного интеллекта, но и в подготовке кадров для этой сферы. Его создание предусматривается программой развития вуза до 2030 года.