Выставка "Дни Рязанской области в Москве" откроется на ВДНХ 1 сентября

На выставке пройдет деловая программа, в рамках которой посетители смогут познакомиться с продукцией, которую производят местные предприниматели

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы с 1 по 27 сентября смогут посетить выставку "Дни Рязанской области в Москве", которая будет проходить в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"1 сентября в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ откроется выставка "Дни Рязанской области в Москве". Она пройдет в рамках проекта "Регионы: открытие". Экспозиция познакомит москвичей и гостей столицы с достижениями, культурными особенностями и историческим достоянием Рязанской области. Посетители увидят уникальную коллекцию рязанского народного костюма, послушают выступления симфонического оркестра, научатся лепить скопинскую глиняную игрушку и даже побывают в родительском доме поэта Сергея Есенина. Выставка продлится до 27 сентября, она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный", - говорится в сообщении.

На экспозиции народного костюма посетители смогут узнать, как одевались рязанские модницы 100-150 лет назад. Уникальные экспонаты представит известный коллекционер и уроженец села Выша Рязанской области Сергей Глебушкин. Яркие женские наряды, в которых преобладает красный цвет, были собраны во время этнографических экспедиций по населенным пунктам Рязанщины.

"История Рязани неотрывно связана с историей ВДНХ и ее павильонов. В середине XX века павильон № 59 носил названия "Московская, Рязанская и Тульская области" и "Московская, Тульская, Рязанская, Калужская, Брянская области". Здесь демонстрировались передовые достижения колхозов и промышленных предприятий, а также культурные особенности областей Центрального региона СССР. В наши дни павильон называется "Зерно", ему возвращают исторический облик. Вскоре в нем будет вновь открыт зал Рязанской и Тульской областей. Однако гости выставки могут познакомиться с уникальными особенностями Рязанщины уже сейчас, посетив выставку "Дни Рязанской области в Москве", - привели в материале слова генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова.

Для любителей народно-художественного творчества пройдут мастер-классы. Так, состоится занятие по созданию скопинской глиняной игрушки. Посетителей также научат плести украшения из бисера с рязанским орнаментом и изготавливать из лоскутков куколку-закрутку. Кроме того, все желающие смогут познакомится с секретами плетения из лозы и изготовления крестьянских лаптей из лыка.

Также на выставке предусмотрена деловая программа, в рамках которой посетители смогут познакомиться с продукцией, которую производят местные предприниматели. Более подробную информацию о культурной и деловой программе новой экспозиции можно узнать на официальном сайте ВДНХ.