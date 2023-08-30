На участке Фрязинской ветки МЖД 30 августа начнут капремонт пути

В расписания поездов Ярославского направления внесли изменения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт на Фрязенской ветке Московской железной дороги (МЖД) начнут в среду. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЖД.

"Вечером начинаем капитальный ремонт пути на участке Фрязинской ветки. Внимание! Внесены изменения в расписания поездов Ярославского направления", - значится в публикации.

Там уточняется, что до 24 сентября отремонтируют первый главный путь перегона Подлипки-Дачные - Мытищи, это 3,5 км пути. "Далее перейдем на второй главный путь от Болшево до Мытищ - 5 км пути. Проведем замену элементов верхнего строения пути, очистку балласта. Для этого подготовили 6 тыс. кубов щебня", - добавили в МЖД.

Отмечается, что на период "окон" - с 21:50 до 05:40 - движение поездов будет организовано в реверсивном режиме по одному пути.