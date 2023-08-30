Беглов сообщил, что 58% мест в вузах Петербурга пришлись на инженерно-технический профиль

Губернатор также отметил, что "бакалавриат, специалитет и магистратура приняли более 25 тыс. студентов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Больше половины от всех мест в петербургских вузах в этом году пришлось на инженерные и технические специальности. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Только что завершился прием в вузы. В Петербурге, напомню, 69 высших учебных заведений - как государственных, так и негосударственных. 27 из них готовят специалистов инженерно-технического профиля. Контрольные цифры приема на инженерные и технические специальности составили в 2023 году 58% от общего объема", - сказал Беглов.

По его словам, суммарно "бакалавриат, специалитет и магистратура приняли более 25 тыс. студентов". "Ежегодно цифры приема на инженерно-технические специальности в вузы Петербурга увеличиваются", - доложил губернатор.

Данные он озвучил на совещании, которое провел в Санкт-Петербурге секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.