Жители Подмосковья ежемесячно совершают свыше 4 млн льготных поездок на МЦД

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, запуск МЦД-3 является значимым событием для всей Московской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Жители Московской области каждый месяц совершают около 4 млн поездок на льготной основе по маршрутам Московских центральных диаметров, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Запуск МЦД-3 является значимым событием для всей Московской области. Это не просто транспортный маршрут, это новый уровень комфорта и доступности для жителей Подмосковья. Важно и то, что в соответствии с законодательством, наши льготные категории жителей могут пользоваться бесплатным проездом на всех линиях центральных диаметров. Они ежемесячно совершают более 4 млн льготных поездок на МЦД", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он также добавил, что ведется работа по запуску МЦД-4, в зоне которого располагаются девять подмосковных станций.

"Новый диаметр позволит сделать путь более комфортным для почти 700 тыс. жителей Подмосковья. Уже планируется начать обкатку нового маршрута", - отметил Брынцалов.

Бесплатным проездом на МЦД могут пользоваться граждане, имеющие меру поддержки по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном транспорте в соответствии с законодательством РФ.

Кроме этого, воспользоваться льготным проездом может еще ряд льготных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области. Это, в частности, ветераны труда, пенсионеры, дети из многодетных семей и другие категории граждан.