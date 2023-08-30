СМИ ФРГ осудили посетившего Петровский бал в Царском Селе мэра Фрайберга

В частности, газета Zeit обвинила бургомистра в том, что в его словах было "слишком много восхваления России и ни слова" осуждения ее спецоперации на Украине

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Мэр города Фрайберг (федеральная земля Саксония) Свен Крюгер, посетивший Петровский бал в Царском Селе и положительно высказавшийся в адрес России, попал под шквал критики ведущих СМИ ФРГ.

В частности, газета Zeit обвинила бургомистра в том, что в его словах было "слишком много восхваления России и ни слова" осуждения ее спецоперации на Украине. Издание Bild поставило политику в укор то, что он назвал РФ "великой страной" и "преуменьшил масштабы" конфликта на Украине, якобы обозначив его как "сложную ситуацию". Возмущение германской прессы вызвала и уверенность мэра Фрайберга в том, что Россия и Германия "преодолеют трудные времена и снова найдут дорогу друг к другу". Сам же политик в комментарии региональной газете Freie Presse отметил, что его визит в Санкт-Петербург носил "частный характер".

"Дружба и сотрудничество между Фрайбергом и Санкт-Петербургом, между нашими народами и странами, существует уже более трехсот лет, они пережили немало трудностей. Я убежден, что мы [Россия и Германия] в будущем снова найдем путь друг к другу, переживем трудные времена, а на первый план снова выйдет сотрудничество [между двумя странами]. Именно культура и наука - это ключ к сотрудничеству между нашими великими нациями", - отметил Крюгер на открытии бала, его слова транслировал портал Орфей.

Петровский бал, который проводится в продолжение традиций Петровских ассамблей и Дрезденского оперного бала, открылся 25 августа в Царском Селе при участии нескольких сотен гостей. На торжество пригласили более 600 человек, среди которых значатся музыканты и студенты из Санкт-Петербурга, Донбасса и других регионов. Приветствие участникам бала направил президент России Владимир Путин. Руководителем проекта стал председатель совета фонда "Мост искусств", художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.