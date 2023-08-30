Яркий метеор видели в небе над Иркутской областью

Космическое тело можно было заметить на расстоянии в 200-300 км от Ангарска, сообщил директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Яркий метеор заметили в небе над Иркутской областью, его зафиксировала камера домофона в Ангарске. Болид сгорел на большой высоте, от него, скорее всего, ничего не осталось, сообщил ТАСС директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"Судя по внешнему виду, это типичный болид - яркий метеор, космическое тело, которое с высокой скоростью вошло в атмосферу, нагрелось, засветилось и сгорело на большой высоте и, скорее всего, от него либо ничего не осталось, либо маленький кусочек мог долететь до Земли", - сказал ученый.

Он отметил, что видеть космическое тело могли на расстоянии в 200-300 км от Ангарска.

Астроном также обратил внимание на то, что космическое тело засветилось ярко, а это обычно происходит на высоте от 20 до 30 км. "Если вспомним челябинский метеорит, то самое максимальное свечение было на высоте 23 км, то есть на этих высотах плотность воздуха становится достаточной, чтобы сопротивление воздуха оказалось слишком сильным, и на этих высотах, как правило, небольшие метеорные тела разрушаются", - добавил Язев.

Видеозапись, на которой видно, как падет болид, распространилась в социальных сетях.