В Москве стартовала новая образовательная программа для терапевтов флагманских центров

Обучение длится 18 академических часов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новая образовательная программа для терапевтов флагманских центров больниц стартовала в Москве, врачи повысят квалификацию по кардиологии, пульмонологии, нефрологии и эндокринологии. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем масштабную программу обучения для специалистов флагманских центров больниц, которые работают по новому стандарту экстренной медицинской помощи. На базе кадрового центра депздрава запустили новую программу для терапевтов. Работа этих специалистов во флагманских центрах предполагает очень широкий спектр знаний и навыков, поскольку именно терапевты, как правило, проводят первичную оценку состояния поступивших пациентов. Новую комплексную программу обучения разрабатывали специалисты крупнейших столичных больниц, а также федеральных научных и образовательных организаций", - сказала Ракова.

По ее словам, благодаря этому удалось объединить новейшие рекомендации по диагностике и лечению экстренных пациентов по четырем направлениям - кардиологии, пульмонологии, нефрологии и эндокринологии. В рамках программы рассматривается широкий спектр вопросов, в числе которых дифференциальная диагностика болей в грудной клетке, диагностика и лечение острого коронарного синдрома, острой сердечной недостаточности и отека легких, неотложные состояния в тиреоидологии и диабетологии, а также при поражении почек у больных с прогрессирующими заболеваниями печени и другие.

Обучение проходит в дистанционном формате и длится 18 академических часов. После сдачи итоговой аттестации врачам будет начислено соответствующее количество баллов в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО).