В МГУ сообщили, что 5% выпускников бакалавриата не идут по специальности в магистратуру

Половина факультетов в вузе предлагает специалитет, отметил ректор Виктор Садовничий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Лишь 5% выпускников бакалавриата МГУ имени Ломоносова не идут учиться по специальности в магистратуру. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

"У нас присутствует бакалавриат формально, но 95% выпускников бакалавров продолжает учиться дальше по той же специальности в магистратуре. И половина факультетов у нас специалисты", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке вуза к новому учебному году.

Садовничий отметил, что таким образом МГУ целиком сохранил шестилетнее образование, что позволяет ему занимать высокие позиции в международных рейтингах.