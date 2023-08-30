Мэр Парижа сопроводила гуманитарный груз Франции до Лачинского коридора

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью стоит у общины Корнидзор возле Латинского коридора, однако Азербайджан не дает добро на сопровождение груза в Нагорный Карабах

ЕРЕВАН, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго сопроводила гуманитарный груз, отправленный из Франции для жителей Нагорного Карабаха, до общины Корнидзор, откуда начинается перекрытый азербайджанскими силовиками Лачинский коридор.

"Мы привезли гуманитарную помощь для Карабаха. Народ Карабаха уже шесть месяцев находится в блокаде. Женщины, дети, старики не могут жить на своей земле. Мы призываем уважать международное право. То, что сейчас проходит в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), очень похоже на геноцид", - заявила она на пресс-конференции, которую транслировали местные информационные порталы.

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью стоит у общины Корнидзор возле Латинского коридора, однако Азербайджан не дает добро на сопровождение груза в Нагорный Карабах.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.