В школах подтопленных районов Приморья ввели свободное посещение

Учебные заведения самостоятельно решают, с какого числа начинать учебный год для учащихся

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Свободное посещение вводится в школах подтопленных районов Приморского края - учебные заведения самостоятельно решают, с какого числа начинать учебный год для учащихся с первого по четвертый и с пятого по восьмой класс. У старшеклассников учебная программа начнется сразу, сообщила министр образования региона Эльвира Шамонова в эфире телеканала ОТВ.

"На сегодняшний день администрация Владивостока приняла правильное решение: для детей с первого по четвертый класс - свободное посещение. Это подразумевает, что всем родителям <...> [предоставляется возможность] самостоятельно принять решение - отправить ребенка в школу или оставить дома, передать бабушкам-дедушкам. Все те, у кого есть возможность и необходимость прийти в школу, приходят. Школы города Владивостока, так же, как и других территорий нашего края, в это время будут проводить внеурочные занятия, дополнительные", - сказала Шамонова, уточнив, что учащиеся, которые придут в школы, будут посещать музеи и театры, а не проходить учебную программу.

Последствия наводнения в Приморье © Пресс-служба Правительства Приморского края/ ТАСС

Она разъяснила, что ученики пятых-восьмых классов будут заниматься по схожей схеме, решение об этом каждая школа принимает индивидуально. "А 9-11 классы - учебная программа [начнется сразу], потому что мы понимаем, что год насыщенный", - сказала министр.