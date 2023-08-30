Путин отметил вклад Тульского музея оружия в сохранение наследия российских оружейников

Президент РФ подчеркнул, что Тула на протяжении веков играла важную роль в укреплении российской государственности и в приумножении воинской и трудовой славы страны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Тульского государственного музея оружия со 150-летием основания, отметив вклад учреждения в сбережение наследия российских оружейников.

"С удовлетворением отмечу, что ваш знаменитый музей один из старейших в России вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников. Его экспонаты поистине уникальны, ведь они рассказывают о легендарных сражениях и победах русского воинства с давних времен до наших дней, позволяют прикоснуться к ратной истории страны", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Тула на протяжении веков играла важную роль в укреплении российской государственности и в приумножении воинской и трудовой славы страны, а ее особые, яркие страницы связаны со становлением и развитием на тульской земле оружейного дела. "Трудом и талантом многих поколений мастеров-самородков, конструкторов, инженеров, специалистов здесь создавались непревзойденные образцы вооружения, формировались и закалялись профессиональные традиции, ковалась оборонная мощь державы", - отметил он.

Коллектив музея достойно продолжает дело своих предшественников, трудится с полной отдачей, ориентируясь на передовые тенденции развития мирового музееведения. Сотрудники заняты востребованной научной, исследовательской работой, заботятся о пополнении музейных фондов, воплощают в жизнь просветительские, образовательные, патриотические проекты, вызывающие искренний интерес у посетителей разных возрастов, заметил Путин. Он пожелал коллективу музея успехов и всего самого доброго.

Тульский государственный музей оружия - один из старейших музеев России. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с указом Петра I стали "старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение". В 1996 году постановлением правительства музей получил статус государственного.