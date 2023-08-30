Фальков считает, что "ядро" обучения инженеров должно быть единым во всех регионах

По словам главы Минобрнауки, это необходимо для того, чтобы выпускники могли уверенно себя чувствовать в самых разных направлениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. "Ядро" инженерного образования должно быть единым для всей России, чтобы выпускники могли уверенно себя чувствовать в самых разных направлениях - даже при быстро меняющихся технологиях, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании в Санкт-Петербурге.

Как отметил министр, инженер должен знать "больше, чем какой-то узкий набор специальных дисциплин". "И в этом смысле "ядро" инженерного образования должно быть единое на всю страну. Оно должно быть таким, чтобы человек, который пойдет в разные направления инженерии, уверенно себя чувствовал в условиях быстро меняющихся технологий", - пояснил Фальков.

Он обратил внимание на то, что, "по мнению большинства специалистов, которые работают на предприятиях, директоров, [представителей] профессиональных сообществ, настоящего инженера-творца, который обладает комплексным инженерным мышлением, подготовить за четыре года все-таки сложно, а зачастую - невозможно". "Это [должно быть] пять, пять с половиной, а то и шесть лет [обучения] в зависимости от вида деятельности", - заметил глава Минобрнауки.

По словам Фалькова, сейчас уже удалось сдвинуть тему "с мертвой точки", начать принципиально менять подходы и формировать "новую модель инженерного образования во всем ее многообразии".

"В этом году мы ее впервые реализовали, есть базовое высшее образование, где программы могут быть разной продолжительности. Но все инженерные вузы, надо сказать, в основном пошли по пути удлинения, поскольку того требует и логика, и жизнь, и опыт, и просто анализ тех причин и условий, которые привели к текущей ситуации", - отметил он.

Преподавание в школе и практическая подготовка

Кроме того, продолжил глава Минобрнауки, качество инженерного образования не повысить без улучшения преподавания физики в школе и популяризации такого образования. "Эту тенденцию надо, безусловно, менять, потому что у нас количество бюджетных мест уже вплотную [приблизилось], если не сравнялось, с количеством тех, кто выпускается с ЕГЭ по указанным дисциплинам", - указал Фальков.

Еще одним важным аспектом министр считает практическую подготовку студентов. "Нашему высшему образованию, к сожалению, не хватает практикоориентированности, с одной стороны. И, следовательно, все, что связано с практической подготовкой в новом прочтении, во взаимодействии с работодателем, должно быть принципиально иным", - добавил он.

Совещание было посвящено участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны. Его провел в Санкт-Петербурге секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.