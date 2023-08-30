Специалисты туриндустрии Японии положительно оценивают единую электронную визу в РФ

Благодаря ей процедуры оформления станут гораздо проще, отметила директор по маркетингу японской турфирмы Tairiku Travel Дзюнко Юкита

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Представители туристической индустрии Японии положительно оценивают начало действия единой электронной визы в Россию. Об этом в беседе с корреспонденту ТАСС заявила директор по маркетингу японской турфирмы Tairiku Travel Дзюнко Юкита.

"Я думаю, что внедрение электронной визы - очень хорошая мера. Благодаря ей процедуры оформления станут гораздо проще, что крайне важно для японцев, которые хотят посетить Россию", - отметила она.

Сотрудники пяти японских туристических компаний посетили семинар в посольстве РФ в Токио на тему порядка оформления электронной визы. Гостям мероприятия также показали фильм "Россия: 85 приключений" мультиплатформенного проекта Russia Beyond, посвященный разнообразным направлениям для путешествий в российских регионах.

"Россия интересна жителям Японии, поскольку она дарит уникальный опыт, который нельзя получить в Европе или Азии, - подчеркнула в разговоре с корреспондентом ТАСС сотрудник отдела продаж туристической компании Japan-Russia Travel Service Эрико Тоёда. - В Москве и Санкт-Петербурге японские туристы хотят напрямую познакомиться с российской культурой, например, с балетом, а в Сибири увидеть великую природу и прокатиться на поезде".

1 августа начал работу специальный сайт для оформления единой электронной визы в Россию для иностранцев. Ее могут получить граждане 55 государств. Виза дает право на однократный въезд в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях. Cрок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

По оценкам Минэкономразвития, въездной турпоток по итогам 2023 года может вырасти до 10 млн человек, в том числе благодаря запуску электронной визы.