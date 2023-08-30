СМИ: сближение тайфуна "Саола" и шторма "Хайкуй" у Тайваня может создать опасный эффект

Эффект Фудзивары делает прогнозирование траектории обоих тайфунов или штормов и их силу гораздо более сложной задачей и повышает риски возникновения человеческих жертв, кроме того, два циклона могут слиться друг с другом, пояснил телеканал TVBS

ГОНКОНГ, 30 августа. /ТАСС/. Сближение траекторий супертайфуна "Саола" и тропического шторма "Хайкуй" возле Тайваня может спровоцировать возникновение опасного эффекта Фудзивары. Об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

Эффект Фудзивары возникает в случае взаимодействия двух тропических циклонов, находящихся на расстоянии менее 1 тыс. км друг от друга: их центры начинают вращаться друг вокруг друга против часовой стрелки, при этом меньший из них приобретает большую скорость. Эффект Фудзивары делает прогнозирование траектории обоих тайфунов или штормов и их силу гораздо более сложным и повышает риски возникновения человеческих жертв, кроме того, два циклона могут слиться друг с другом.

Тропический шторм "Хайкуй" образовался к востоку от Тайваня и продолжает набирать силу. Существует вероятность, что он превратится в тайфун в четверг. Сейчас "Хайкуй" находится в 1,5 тыс. км от Тайваня и супертайфуна "Саола".

Сформировавшийся к востоку от Филиппин девятый по счету в этом сезоне тайфун "Саола" 27 августа усилился до супертайфуна. Ожидается, что его центр в ночь на четверг пройдет в 150 км к югу от Тайваня, пересечет пролив Лусон и направится в сторону побережья южной китайской провинции Гуандун. Ранее власти Тайваня объявили штормовое предупреждение из-за приближения супертайфуна "Саола". На юге острова частично отменены занятия в школах, а также приостановлена работа общественных заведений.

Власти КНР ввели на юге страны оранжевый уровень опасности из-за приближения супертайфуна.