Народный фронт помог подготовиться к школе 50 многодетным семьям в Северной Осетии

Детей обеспечили канцелярскими принадлежностями, портфелями, школьной и спортивной формой

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Региональный штаб Народного фронта в Северной Осетии помог 50 многодетным семьям подготовиться к началу учебного года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе отделения.

"Помогли 50 многодетным семьям подготовиться к началу учебного года. В рамках акции "Вместе в школу", при поддержке общественной организации "Объединение многодетных семей" подарили мальчишкам и девчонкам канцелярские принадлежности, портфели, школьную и спортивную форму", - говорится в сообщении.

Помощь была оказана разным категориям малоимущих семей, в том числе, где воспитываются дети с особенностями развития.