Бжания поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент Абхазии уверен, что между Сухумом и Минском и дальше будут развиваться дружеские отношения

СУХУМ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и выразил уверенность, что между странами и дальше будут развиваться дружеские отношения. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии в среду.

"От всей души поздравляю Вас с Днем рождения. Ваш опыт и высокий профессионализм, взвешенный подход в принятии политических решений являются образцом ответственного государственного деятеля. Много лет Вы самозабвенно служите своему народу и отстаиваете интересы Республики Беларусь. Убежден, что первые шаги, проложенные между нашими странами в сфере двустороннего сотрудничества, поведут нас по пути развития дружественных и плодотворных отношений", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал белорусскому коллеге "доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности", а всем жителям Беларуси - мира и процветания.