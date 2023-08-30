В Калмыкии объявили штормовое предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности

Жителей региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросать непотушенные сигареты, не сжигать мусор на садовых и дачных участках

ЭЛИСТА, 30 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса объявлена на территории Калмыкии до пятницы. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС России.

"Штормовое предупреждение. По данным Калмыцкого ЦГМС, до конца суток 30 августа, а также 31 августа чрезвычайная пожарная опасность пятого класса ожидается на всей территории Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), выявлением единичных очагов природных пожаров. Жителей региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросать непотушенные сигареты, не сжигать мусор на садовых и дачных участках.

По данным Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер до 2-7 м/с, днем с порывами до 12 м/с. Температура воздуха по республике днем - до 28-33 градусов.