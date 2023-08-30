На Урале предметы из 50-летней капсулы времени представят на выставке

Капсулу заложили в 1973 году в день 250-летия Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга смогут увидеть все содержимое капсулы времени, которая была заложена в 1973 году в день 250-летия уральской столицы, на выставке в Музее истории города с 12 октября. Об этом сообщил журналистам директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

"Сейчас - тот месяц до открытия выставки 12 октября, он определен для того, чтобы тщательно и внимательным образом поработать с содержимым капсулы времени, с теми историческими документами, многочисленными книгами, посланиями, ну и просто презентами и сувенирами, которые здесь мы сейчас с вами увидели", - сказал он с уточнением, что выставка будет проходить минимум до исторического дня рождения города - 18 ноября.

До проведения выставки с предметами будет проведена историческая работа, во время которой специалисты изучат содержание документов, а после этого - реставрационная. Как уточнил Пушкарев, далеко не все книги были поименованы в официальном списке содержания капсулы. При вскрытии, предварительно, было обнаружено 24 предмета, однако часть книг еще не распакована, поэтому цифра может увеличиться.

Вместе с содержимым на выставке будет также представлена сама капсула времени.

Ранее капсулу, заложенную в Екатеринбурге 50 лет назад, достали и вскрыли. Среди прочего внутри были книга уральского писателя Павла Бажова "Малахитовая шкатулка", послание свердловчанам XXI века, книги об уральских производствах и наградной знак к 250-летию города. Новую капсулу времени планируют заложить в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября 2023 года, в ее наполнении будут принимать участие жители города.