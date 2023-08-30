В Альпах площадь ледника Мармолада с 2000 года уменьшилась почти на 50%

В ближайшие несколько лет ее размер сократится до объема менее 1 кв. км, сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные исследователей из Падуанского университета

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. Площадь ледника Мармолада сокращается усиленными темпами из-за высоких температур в Альпах. В ближайшие несколько лет ее размер сократится до объема менее 1 кв. км. Это составит 50% от уровня 2000 года, сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные исследователей из Падуанского университета.

Специалисты университета ежегодно изучают состояние ледника совместно с представителями Итальянского гляциологического комитета и Агентства по охране окружающей среды. По их оценкам, в 2022 году площадь Мармолады составляла 112 га, но в ближайшие годы она сократится до значений менее 1 кв. км. Это составит лишь 50% от общей поверхности ледника в 2000 году и лишь четверть от его площади по состоянию на начало XX столетия.

"Этим летом ледники по всей альпийской дуге интенсивно тают из-за сочетания небольшого количества снегопадов в последние две зимы и высоких летних температур", - отметил представитель Агентства по охране окружающей среды Мауро Вальт.

В конце августа в итальянских Доломитовых Альпах была зафиксирована самая высокая средняя температура воздуха с 1990 года. По оценкам ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в настоящий момент текущий год является одним из самых жарких в Италии за всю историю наблюдений с 1800 года. Температура была на 0,67 градуса выше среднего исторического значения.

Гора Мармолада (3 342 м) является самой высокой точкой Доломитовых Альп, одноименный ледник расположен на ее северном склоне. Вершина популярна среди туристов благодаря горнолыжным трассам и пешим маршрутам. Летом 2022 года из-за обвала фрагмента ледника на фоне аномально высоких температур на Мармоладе погибли 11 человек. Специалистам из альпийской группы спасения удалось установить, что ледяная масса, оторвавшись, двигалась по склону со скоростью до 300 км/ч.

Ранее защитники природы уже принимали разные меры по сохранению ледника, включая его завертывание в термическое покрывало. Ученые предрекают Мармоладе полное исчезновение в течение ближайшего десятилетия. Согласно данным итальянской неправительственной организации "Лигамбьенте", с конца XIX века в Альпах исчезли более 200 ледников, от которых остались голые скалы и каменные завалы. В организации утверждают, что это последствия потепления климата, которое приводит к повышению температуры на вершинах.