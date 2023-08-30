В Петербурге запустили первые три современные станции мониторинга воздуха

Станции будут контролировать содержание фенола, взвешенных частиц и летучих органических веществ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Первые три обновленные автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха запустили в Санкт-Петербурге. Станции могут более точно измерять и анализировать показатели качества окружающей среды, количество измеряемых компонентов увеличено с 6 до 23, сообщил журналистам председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман.

"Сегодня мы начинаем запуск наших трех новых автоматических станций по мониторингу воздуха. <…> На этих автоматических станциях измеряют порядка 23 параметров: сейчас базовых шесть, расширили до 23", - объяснил председатель комитета.

Теперь станции контролируют содержание фенола, взвешенных частиц, летучих органических веществ. Раньше отбор проб по этим параметрам производился вручную, пробы направляли в лабораторию, где проводили исследования. Данные, полученные на обновленных станциях, попадают в подведомственное комитету ГКУ "Минерал" в течение 20 минут. Специалисты анализируют все параметры, в случае возникновения каких-либо отклонений, выявляют возможные источники.

Места расстановки автоматических станций согласовывали с ведущими институтами Санкт-Петербурга и Российской Федерации. Они делали расчет, в каких местах надо установить автоматические станции, чтобы было полное покрытие города по перемещению воздушных масс. Все станции произведены в Петербурге из отечественных компонентов, рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. Производитель взял обязательства по гарантийному обслуживанию новых станций на 6 лет.

"Мы определили для себя еще в 2004 году, что средством измерения является вся станция целиком, то есть вот все, что в ней установлено, это все единое средство измерения. У нас в городе есть компания, которая производит эти станции: они делают их из отечественных компонентов, плюс сделано в Санкт-Петербурге. То есть это наш продукт", - сказал Серебрицкий.

О системе контроля воздуха

Городская автоматическая система измерения качества атмосферного воздуха создана в 1998 году. В этом году город начал программу по ее масштабному переоснащению. В течение ближайших трех лет, к 2025 году, устаревшие станции заменят: появится 25 современных станций, еще пять решено оставить. . В результате всего в городе будет функционировать 30 станций контроля воздуха. Проект реализуют поэтапно. Ежегодно будут выделять 300 млн рублей, за три года сумма составит 900 млн рублей.