30 августа, 12:43

На границе ДНР и Ростовской области в сухопутном коридоре до Крыма образовался затор

Речь идет о пробке длиной 700 м из грузовых автомобилей

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Пробка длиной 700 м из грузовых автомобилей образовалась на пункте пропуска "Весело-Вознесенка" на границе ДНР и Ростовской области, который находится на территории сухопутного коридора с Крымом, сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР.

"На 14:00 (мск) движение затруднено - затор из грузовых автомобилей порядка 700 метров", - сообщили в министерстве, не уточнив причин. Сам пункт пропуска работает в штатном режиме.

Киевские власти 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы. 

Теги:
РоссияРостовская областьКрым
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