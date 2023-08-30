В Липецке на Международных инклюзивных играх ожидают более 3 тыс. участников из 19 стран

По данным правительства региона, для помощи участникам игр привлекут более 70 социальных работников

ТАСС, 30 августа. Свыше 3,1 тыс. человек из 19 стран примут участие в III Международных инклюзивных творческих играх, которые пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Липецк впервые примет у себя III Международные инклюзивные творческие игры с 5 по 10 сентября <...> В финале конкурсной программы примут участие 3 134 конкурсанта из 79 регионов России, а также представители 19 стран. От Липецкой области в играх примут участие 120 человек", - говорится в сообщении.

По данным правительства Липецкой области, для помощи участникам игр власти региона привлекут более 70 социальных работников, в настоящее время кураторы делегаций находятся на связи с участниками игр, они уточняют данные о времени и месте прибытия, о составе команд. Гости Липецка смогут уточнить у кураторов всю необходимую информацию в круглосуточном режиме.

Как уточняется в сообщении правительства региона, в финале игр примут участие конкурсанты из 78 регионов России, а также представители Латвии, Белоруссии, Армении, Израиля, Ирана, Узбекистана, Ливана, Азербайджана, Малайзии, Индии, Китая, Таджикистана, Алжира, Сенегала, Кении и Непала. На играх в 32 номинациях по восьми видам искусства в очном формате примут участие более 1 200 человек, в заочном - свыше 1 800.