В Голопристанском муниципальном округе Херсонской области запустят бесплатный автобус

Первый рейс отправится 31 августа в 8:00 мск

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Бесплатный автобус начнет курсировать в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области при поддержке партии "Единая Россия". Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.

"При содействии отделения партии "Единая Россия" в Херсонской области и помощи местных предпринимателей в Голопристанском районе запускают социальный автобус, - сказано в сообщении. - Первый рейс: 31 августа в 8:00 мск (туда) и 17:00 мск (обратно)". Уточняется, что проезд в автобусе будет бесплатным.

Проект поможет жителям, которые испытывают затруднения в передвижении по территории округа. Для этого автобуса определено два маршрута: Новая Збурьевка - Чулаковка - Бехтеры - Железный Порт, каждый понедельник в 8:00 (туда) и 17:00 (обратно), а также Железный Порт - Бехтеры - Чулаковка - Новая Збурьевка - Таврийское - Гладковка - Скадовск, каждый вторник в 7:00 (туда) и 17:00 (обратно).

Остановки находятся у сельских советов. С собой в дорогу обязательно нужно взять документы для прохождения контроля и досмотра на блокпостах.