В Воронеже отметят День города по сокращенной программе из-за повышенных мер безопасности

В 2023 году городу исполнится 437 лет

ВОРОНЕЖ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Воронежа приняли решение о проведении Дня города 16 сентября по сокращенной программе из-за соблюдения необходимых мер безопасности. Основные мероприятия пройдут в центре города, сообщила журналистам пресс-служба администрации Воронежа.

"В этом году празднование Дня города пройдет в усеченном формате с учетом соблюдения необходимых мер безопасности. Однако организаторы постарались учесть разные направления и тематики мероприятий, которые пройдут на площади Ленина и в Кольцовском сквере", - говорится в сообщении.

Ранее власти Воронежской области сообщали, что принято решение отказаться в День города от салюта из-за проведения специальной военной операции. День Воронежа отмечается в третью субботу сентября, в этом году городу исполнится 437 лет.

По данным мэрии, 16 сентября воронежцам на разных площадках города покажут танцевальные программы, концерты авторской песни, будут звучать джазовые и рок-композиции, на участке у главной площади города запланировано выступление певицы Ольги Кормухиной, организуют уличный спектакль для детей, различные мастер-классы, спортивные и интерактивные мероприятия, благотворительные акции.