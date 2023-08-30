В Курганской области семьи погорельцев с детьми-инвалидами получат по 300 тыс. рублей

В регионе при масштабных пожарах погибли 22 человека, огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными

ТАСС, 30 августа. Власти Курганской области приняли решение выплатить семьям погорельцев, в которых есть дети-инвалиды, единовременную финансовую помощь в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков.

"Приняли решение оказать единовременную финансовую помощь семьям погорельцев, в которых есть дети-инвалиды. Каждая такая семья получит по 300 тыс. рублей выплаты. Попросил коллег отработать этот вопрос побыстрее", - написал он.

Из-за природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Режим был снят 16 мая. При масштабных пожарах погибли 22 человека, огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными.