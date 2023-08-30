Коптская церковь направила протест в посольство Украины в связи с осуждением иерарха УПЦ

Коптский патриарх Тавадрос II выразил "глубокую скорбь в связи с преследованием митрополита Ионафана, который был приговорен к пятилетнему тюремному заключению"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коптская церковь направила протест в посольство Украины в Каире в связи с преследованием митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Об этом Коптский патриарх Тавадрос II сообщил в письме Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, информирует сайт Русской православной церкви.

"Мы направили протест в посольство Украины в Каире, поскольку духовенство не должно становиться жертвами политических конфликтов", - говорится в письме Коптского патриарха.

Духовный лидер выразил "глубокую скорбь в связи с преследованием митрополита Ионафана, который был приговорен к пятилетнему тюремному заключению". В поддержку иерарха ранее также выступили Иерусалимский патриарх Феофил III и глава Албанской православной церкви архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий.

Митрополит канонической Украинской православной церкви Ионафан (Елецких) 7 августа был приговорен к пяти годам тюрьмы. Его осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины.

9 августа патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании Ионафана. Предстоятель РПЦ отметил, что пожилой и тяжело больной архиерей, широко известный в православном мире церковный композитор "приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям".