Крид потребовал взыскать с Mash 1 млн рублей за пост о его причастности к неуплате налогов

Беседа по иску назначена на 14 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Певец Егор Крид (Булаткин) подал новый иск к Telegram-каналу Mash о защите чести и достоинства, в котором он требует компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы, куда поступило соответствующее заявление.

"В своем иске Булаткин требует признать сведения, распространенные Mash, не соответствующими действительности, запретить их распространение и опровергнуть. Кроме этого, он требует от ответчика выплатить ему компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Беседа по иску назначена на 14 сентября.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом для подачи иска послужил пост в телеграм-канале Mash от 29 апреля нынешнего года, в котором сказано, что Крид якобы попал в так называемый черный список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание средств.

Это уже второй иск Крида к Mash. Первый он подал в июне этого года. В нем он требует взыскать с Telegram-канала 4 млн рублей из-за новости о якобы получении певцом гонорара за участие в проекте "Разговоры о важном".