В Екатеринбурге представили российское мобильное приложение для тифлокомментирования кино

В "Тифло.комм" сообщили, что приложение самостоятельно синхронизируется с фильмом, который идет в кинотеатре или по телевизору

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение "Особый взгляд", позволяющее незрячим и слабовидящим людям получать качественное тифлокомментирование при просмотре фильмов, разработали в России. IT-продукт презентовали в Екатеринбурге в рамках международной VI Летней школы тифлокомменирования "Тифло.комм", сообщили ТАСС организаторы школы.

"Новый IT-продукт, открывающий широкий доступ для незрячих и слабовидящих к кино, презентовали в рамках <…> "Тифло.комм". Российскими специалистами при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" разработано уникальное мобильное приложение "Особый взгляд", позволяющее легко получать действительно качественное тифлокомментирование ко многим фильмам - классике и новинкам кинопроката. Для этого достаточно лишь загрузить приложение в телефон и подключить наушники - приложение самостоятельно синхронизируется с фильмом, который идет в кинотеатре или по телевизору", - сообщили организаторы.

По данным заместителя руководителя программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Владимира Плехова, в России зарегистрировано более 330 тыс. людей с инвалидностью по зрению, при этом многие стремятся вести активный образ жизни, в том числе работать, учиться, путешествовать и ходить в кино. "Это хорошее решение для кинотеатров, где нет оборудования для организации тифлокомментирования, а таких большинство в нашей стране", - добавил он.

Участниками "Тифло.комм" стали более 180 специалистов из 49 регионов России и ближнего зарубежья, в том числе актриса и общественный деятель Ирина Безрукова и спортивный комментатор Алексей Золин.