Пособие по военной истории для 5-11-х классов планируют подготовить до конца года

Оно будет создано на основе уже существующего пособия Российского военно-исторического общества, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дополнительное пособие по военной истории для учеников 5-11-х классов планируют подготовить до конца года, оно будет создано на основе уже существующего пособия Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом сообщил ТАСС помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Ранее Мединский заявлял, что в России подготовят дополнительное пособие по военной истории для 5-11-х классов.

"Есть принятый формат дополнительных пособий для классов, которые углубленно занимаются этой темой (военной историей - прим. ТАСС), кадетских классов или просто [для тех], кому интересно. Такого рода пособия сейчас дорабатываются. Планируем доработать до конца года", - сказал он.

Мединский уточнил, что такое пособие уже есть, оно написано несколько лет назад учеными РВИО под его редакцией. Однако сейчас его перерабатывают, чтобы синхронизировать с едиными учебниками по истории.

Новый учебник истории

Как сообщали в Минпросвещения, новые учебники по истории для 10-11-х классов будут использовать в образовательном процессе уже с 1 сентября. Издание состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всеобщая история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всеобщая история" (11-й класс).

Авторами учебников по истории России выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.