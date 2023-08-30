Губернатор Севастополя вручил государственные награды за мужество и отвагу участникам СВО

Михаил Развожаев также поблагодарил военнослужащих за смелость, мужество и самоотверженность

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил государственные награды участникам специальной военной операции (СВО) за проявленные мужество и отвагу при исполнении служебного долга, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Указом президента Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наш ветеран боевых действий, участник спецоперации Дмитрий был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. С 24 февраля 2022 года участвовал в СВО. Наш боец героически сражался, был тяжело ранен", - написал он.

Кроме этого, медаль "За отвагу" получил Иван - командир машины противотанкового комплекса, который сам сел за руль и выполнил боевую задачу, чем спас раненого водителя боевой машины и саму машину. Вторую медаль "За отвагу" получил младший сержант Антон за мужество, проявленное в ходе СВО, медалью Жукова губернатор наградил рядового Владислава за участие в боях под Новой Каховкой и в Вознесенске.

Развожаев также поблагодарил воинов за смелость, мужество и самоотверженность. "Они - наши герои! К сожалению, сейчас мы не показываем лица и не называем фамилии наших бойцов, но настанет время, когда их истории мы будем рассказывать в наших школах, продолжая летопись героических поступков севастопольцев", - добавил он.