В кластере "Остров фортов" намерены построить лицей в виде корабля

По данным пресс-службы Смольного, в лицее разместятся большой и малый спортивные залы, два плавательных бассейна, актовый зал со сценой и библиотека с читальным залом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Лицей в виде корабля на 550 мест построят в рамках туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Лицей - один из ключевых объектов социальной инфраструктуры кластера "Остров фортов". Он призван не только компенсировать существующий дефицит мест в средних учебных заведениях Кронштадта, но и подарить кронштадтским детям новый уровень комфорта и качества школьной среды", - привели в пресс-службе слова руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу.

Уточняется, что лицей на 550 мест откроется в 2024 году. Здание будет поддерживать стилистическую концепцию "Острова фортов", поэтому с фасадной части оно напоминает огромный корабль.

По данным пресс-службы, в лицее разместятся большой и малый спортивные залы, два плавательных бассейна. Планируется 22 учебных класса: 8 - для учеников младшей школы и 14 - для средней и старшей школы. Также оборудуют библиотеку с читальным залом, актовый зал со сценой, мастерские для занятий кулинарией, шитьем и уроков по обработкой металла и дерева. На прилегающей территории появятся площадь для проведения праздничных мероприятий и большая спортивная зона.

До 2026 года в кластере планируется построить два жилых квартала с двумя детскими садами на 150 и 50 мест и кабинетом врачей общей практики на 80 посещений.