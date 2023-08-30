В Москве на IT-пикнике откроется мобильный туристско-информационный центр

ТИЦ смогут посетить гости фестиваля - специалисты сферы высоких технологий вместе с семьями и друзьями

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мобильный туристический инфоцентр (ТИЦ) и его интерактивная зона будет работать на IT-пикнике 2 сентября в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Там отметили, что ТИЦ смогут посетить гости фестиваля - специалисты сферы высоких технологий вместе с семьями и друзьями. Организаторами IT-пикника выступают "Тинькофф", CodeFest и "Мельница".

"В интерактивной зоне туристско-информационного центра будет работать фотобудка для моментальных фотографий на память, а все желающие смогут совершить велопрогулку по достопримечательностям города в VR-очках. Гостей туристско-информационного центра также встретят опытные гиды и экскурсоводы, которые помогут составить индивидуальный маршрут по столице и расскажут о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass. Кроме того, посетители центра бесплатно получат полезные материалы о городе и узнают о фестивале "Усадьбы Москвы" от героя одного из иммерсионных спектаклей проекта", - говорится в сообщении.

Помимо мобильных туристско-информационных центров в столице есть шесть ТИЦ, которые постоянно работают в основных точках интереса гостей столицы. Флагманский туристско-информационный центр находится в парке "Зарядье", он начал работу в 2020 году и стал первым в Москве. Еще пять инфоцентров открыты на Северном и Южном речных вокзалах, а также в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово.

"Фестиваль IT-Пикник объединит свыше 30 тыс. специалистов разных направлений, их друзей и родственников. Среди партнеров фестиваля - ведущие IT-компании России: "Сбер", Kaspersky, Avito, hh.ru и другие. Гости примут участие в лекциях и мастер-классах от известных экспертов, а также посетят музыкальных концерт современных российских исполнителей и 15 интерактивных зон для всей семьи", - заключили в комитете.