Рослесхоз начал информировать граждан о лесных пожарах через "Госуслуги"

Начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский сообщил, что сообщения будут направляться с привязкой к территории, массовой рассылки по всей стране не будет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федеральная служба лесного хозяйства (Рослесхоз) со среды начала информировать граждан РФ о лесных пожарах через интернет-портал "Госуслуги". Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

"С сегодняшнего дня на портале госуслуг работает уведомление граждан о введении и снятии особого противопожарного режима, о введении режима ЧС, связанного с лесными пожарами, а также о запретах и ограничениях на вход в лес. Мы специально долго думали, как это удобно донести. В сообщении мы прямо указываем, что можно делать и что делать нельзя, и как действовать в этой ситуации. О введении режима, и о том, когда он заканчивается. Ничего настраивать и включать не нужно, в автоматизированном режиме, и точно по тем регионам и группам населения, в местах проживания которых этот режим вводится", - отметил Писаревский.

Как подчеркнул начальник управления, сообщения Рослесхоза будут направляться с привязкой к территории, массовой рассылки по всей стране не будет. У жителей конкретного региона, имеющих аккаунты на "Госуслугах", появится соответствующая информация о том, что в регионе введен, например, режим чрезвычайной ситуации или особый противопожарный режим, когда нельзя жечь костры, мусор и сухую траву, использовать пиротехнику. Как напомнил Писаревский, режим ЧС действует в Якутии и Хабаровском крае, и еще около 600 тыс. россиян в разных регионах получат в среду уведомления об особом противопожарном режиме.

Специалисты Рослесхоза, по словам Писаревского, работали над новым сервисом вместе с коллегами из Минцифры РФ. Ближе к концу года сервис будет совершенствоваться.