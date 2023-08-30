30 августа, 13:20

В селе Ильинка Тюменской области отменили карантин по бешенству животных

Соответствующее постановление подписали в правительстве региона

ТЮМЕНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных отменили в селе Ильинка Казанского района Тюменской области.

Читайте также
В Тюменской области ввели карантин по бешенству животныхВ селе Тюменской области ввели карантин по бешенству животныхВ одном из сел в Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"С 30 августа отменен карантин по бешенству животных на территории села Ильинка Казанского района Тюменской области. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве", - говорится в сообщении.

Ограничительные мероприятия ввели 21 июля 2023 года. Был запрещен вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки, перемещение и скопление животных, а также их отлов. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация