В Москве до конца года завершат строительство пяти поликлиник

Также в новых клиниках обустраивают комфортные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для медиков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пять поликлиник возведут в Москве до конца года. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В Москве на протяжении последних трех лет проходит масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Одно из направлений - строительство поликлиник по единому стандарту качества и обслуживания. С 2010 в Москве силами нашего департамента уже построены 30 поликлиник, в том числе 7 из них ввели в эксплуатацию в этом году. <...> До конца года планируем ввести еще пяти поликлиник", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что сегодня в Москве в стадии строительства находятся восемь зданий поликлиник. Их возводят по новому московскому стандарту: кабинеты самых посещаемых врачей - на нижних этажах, административные - на верхних. Также в новых клиниках обустраивают комфортные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для медиков.