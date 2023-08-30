Минобрнауки расторгло договор с ректором ОмГТУ, обвиняемым в мошенничестве

И.о. ректора вуза назначен проректор по научной и инновационной деятельности Василий Фефелов

ОМСК, 30 августа. /ТАСС/. Минобрнауки расторгло трудовой договор с ректором Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Дмитрием Маевским, сообщила пресс-служба вуза. Экс-руководитель ОмГТУ, опорного вуза Омской области, проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.

"Трудовой договор с Дмитрием Маевским, занимавшим пост ректора, был расторгнут в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 августа", - говорится в сообщении пресс-службы ОмГТУ.

Исполняющим обязанности ректора вуза назначен с 31 августа проректор по научной и инновационной деятельности ОмГТУ Василий Фефелов. Он является выпускником этого университета.

Уголовное дело в отношении четырех сотрудников вуза было возбуждено по материалам УФСБ. По версии следствия, в 2017 году Маевский, который был тогда первым проректором омского вуза, вступил в сговор с ректором Анатолием Косых и двумя работниками ОмГТУ, чтобы выдать чужую научную работу за свою, частично перефразировав и изменив содержание текста. С их согласия он инициировал открытие научно-исследовательской деятельности, стоимость которой составила 2,7 млн рублей.

Другие сотрудники вуза сообщали ректору, что по факту никаких исследований не проводилось, но руководитель организации все равно одобрил выплаты. В результате обвиняемые получили в качестве оплаты за научную работу и на командировочные расходы 1,8 млн рублей. Своей вины они не признали, рассказав противоречивые версии получения выплат. Дело направлено на рассмотрение в суд.