В школах Крыма с 1 сентября запустят курсы военной подготовки

Для учеников пятых-девятых классов будет запущен курс внеурочной деятельности "Основы военной подготовки", а для старшеклассников будут действовать четыре модуля по основам военной подготовки в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Внеурочные курсы по основам военной подготовки запустят в школах Республики Крым с 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи региона.

"В пятых-девятых классах будет запущен курс внеурочной деятельности "Основы военной подготовки" с 1 сентября, также учащиеся 10-11-х классов в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в регионе организовали соответствующий семинар-практикум для преподавателей ОБЖ, где учителя из 25 муниципальных образований проходили курсы по строевой и тактической подготовке, сборке-разборке АК-47, тактической медицине, организации быта в полевом лагере и обращению со средствами индивидуальной защиты и РХБЗ.