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Первоклассники смогут прокатиться на канатке в Лужниках в Москве 1 сентября бесплатно

Работу и праздничную акцию канатная дорога начнет в 11:00

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Первоклассники и один из их родителей смогут прокатиться на московской канатной дороге в Лужниках 1 сентября бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"1 сентября московская канатная дорога подарит бесплатный проезд первоклашкам. [Также] почетный гость в этот день - первоклассник - сможет провезти с собой бесплатно одного из родителей. Ставшая традицией интерактивная форма москвоведения поможет отнестись с интересом и удовольствием к родному городу, ведь ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, пролетая над Москвой-рекой", - значится в сообщении.

Отмечается, что работу и праздничную акцию московская канатная дорога 1 сентября начнет в 11:00. Подробности - в разделе "Акции" на сайте. 

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