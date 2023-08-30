Валлийские националисты потребовали от Британского музея вернуть Уэльсу древние реликвии

По словам представителя Plaid Cymru, Уэльсу необходимо возвратить щит, датируемый 1300-1000 годами до нашей эры, а также накидку из золота, датируемую 1900-1600 годами до нашей эры

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Уэльская националистическая партия "Плайд камри" - Партия Уэльса потребовала от Британского музея возврата древних реликвий на фоне скандала с похищением артефактов из его хранилищ. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Такой запрос последовал после требований Афин, а также китайского издания Global Times вернуть Греции и Китаю вывезенные из этих стран культурные ценности, отмечает газета. По словам представителя Plaid Cymru, Уэльсу необходимо возвратить щит, датируемый 1300-1000 годами до нашей эры и найденный у горы Моел Сиабод на севере Уэльса, а также накидку из золота, датируемую 1900-1600 годами до нашей эры.

По словам Лиз Сэвилл-Робертс, лидера Plaid Cymru, левоцентристской политической партии, выступающей за расширение автономии Уэльса, вплоть до отделения от Соединенного Королевства, "аргумент о том, что мраморы Парфенона, уэльские щит и накидка находятся в большей безопасности в Лондоне, больше не выдерживает критики". "Настало время осознать, что Британский музей не имеет права на эти сокровища и требуются всесторонние дискуссии насчет их репатриации", - добавила она.

Как сообщалось ранее, из запасников музея исчезли почти 2 тыс. предметов, в том числе драгоценности общей стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов. Среди них - кольца с голубым бриллиантом и пирамидальным изумрудом, золотые ювелирные украшения, самоцветы из полудрагоценных камней, которые относятся к периоду XV века до нашей эры - XIX нашей эры. Некоторые экспонаты были повреждены. По итогам внутреннего расследования из учреждения уволили бывшего куратора греческих коллекций Питера Хиггса, который работал в нем на протяжении 30 лет. Сам Хиггс отрицает причастность к пропаже артефактов.

Представители музея отказались давать комментарии, пока полиция ведет расследование и продолжается независимая оценка действий руководства культурного института, который до пандемии коронавируса ежегодно посещали около 6 млн человек. Один из наиболее крупных и посещаемых музеев мира основан в Лондоне в 1753 году в соответствии с парламентским актом и на основе трех коллекций - известного британского медика, натуралиста Ганса Слоана, политического деятеля графа Роберта Гарлея, а также антиквара Роберта Коттона, обладателя крупнейшего частного книжного собрания своего времени.