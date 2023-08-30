Литва не отказывается от планов закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

В ближайшее время МВД выступит с таким предложением, сообщили в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Намерение литовской стороны закрыть еще два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией остается в силе. Об этом заявила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"В ближайшее время МВД выступит с таким предложением. Затем оно будет обсуждено и оценено на межведомственном уровне", - сказала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа 29 августа призвал не устраивать кампанию из приостановки работы КПП на границе с Белоруссией. Он заявил, что закрытие переходов не следует превращать в своего рода спорт, каждый случай необходимо оценивать индивидуально. По его словам, должны быть взвешенно оценены неудобства для жителей, возможные потери для бизнеса.

О планах закрытия еще двух КПП на границе с Белоруссией 28 августа заявила Билотайте. Премьер Ингрида Шимоните отметила, что у правительства таких планов нет.

18 августа Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией. Эти переходы в Шумскасе и Тверячюсе предназначались для местного сообщения. На них осуществлялся ограниченный пропуск транспорта, груженые фуры проехать не могли. Через предлагаемые к закрытию переходы в Лаворишкесе и Райгардасе осуществляется перевозка грузов в направлении на Полоцк и Гродно.